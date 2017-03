Agencias

TOKIO, Japón.- El 3 de marzo se acabó la dura espera: el Nintendo Switch ya estaba disponible en el mundo. Pero, ¿ha tenido una buena recepción? Al parecer sí. De acuerdo a la firma de investigación de mercado SuperData, se han vendido hasta el momento un aproximado de 1,5 millones de unidades, informa el sitio web de El Comercio.

Nintendo anunció que espera vender 2 millones de ejemplares para fines de marzo, y según estos datos -los cuales no han sido confirmados por la empresa de videojuegos-, todo parece estar yendo acorde al plan.

También te puede interesar: Nintendo Switch es compatible ¡con casi todo!

Para llegar a estas cifra , SuperData analizó los datos de ventas de la publicación nipona Famitsu y la firma GFK. Cabe resaltar que la información corresponde al número de Nintendo Switch que fueron vendidas y no al de equipos enviados a las tiendas.

El informe destaca que de los 1,5 millones de ejemplares comercializados, 500.000 fueron vendidos en EE.UU. y 360.000 en Japón, mientras que en Reino Unido y Francia se vendieron 85.000 y 110.000, respectivamente.

Al mismo tiempo, SuperData indica que el 89% de los propietarios del Nintendo Switch han comprado el juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild -que asciende a 1,34 millones de unidades vendidas solo para esta consola.