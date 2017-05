Agencias

ESTADOS UNIDOS.- El pasado tres de mayo algo insólito sucedió: los servidores de Whatsapp cayeron, dejando a millones de usuarios incomunicados con el mundo, lo que provocó una insaciable necesidad de chatear de otra forma, informa el portal web RT.

También te puede interesar: ¡Reacciona a los comentarios de Facebook!

Respondiendo a esta demanda, portales Internet especializados en telecomunicaciones han publicado una serie de alternativas a Whatsapp. Aunque muchas de ellas también requieren datos del usuario y su número de teléfono, al menos no comparten dicha información con Facebook. Todas están disponibles para iOS y para Android.

Telegram

Esta aplicación de mensajería que cuenta con millones de usuarios por todo el planeta le hace clara competencia a Whatsapp. Es totalmente gratuita y no incluye suscripciones de pago. Además de no contar publicidad, no obliga a consignar el número de teléfono.

Viber

Esta App de mensajería, que cuenta con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo y que funciona de forma similar a Whatsapp, requiere el número de teléfono para identificar al usuario y contiene publicidad, aunque no comparte toda esta información con Facebook. Además permite realizar llamadas de voz.

WeChat

Esta aplicación china cuya comunidad de usuarios está en continuo crecimiento (cuenta ya con más de 400 millones) y proporciona servicios similares a Whatsapp. Aunque WeChat requiere el número de teléfono, no lo muestra públicamente y permite desvincularlo de la cuenta cuando se desee. La aplicación, que contiene anuncios, es una aplicación gratuita que permite chatear y realizar tanto llamadas de voz como videollamadas, así como compartir la geolocalización entre usuarios.

Kik

Kik es una opción de mensajería instantánea que no requiere facilitar un número de teléfono para su uso, bastando con registrarse en la aplicación. Además de poder chatear por Kik, se puede compartir imágenes y fotos, dibujar bocetos y acceder simultáneamente a páginas de Internet sin necesidad de abandonar la aplicación.

Tango

Esta aplicación es, sin duda, una de las mejores alternativas a Whatsapp, pues, además de su servicio de mensajería instantánea, también ofrece herramientas para encontrar amigos y nuevos contactos entre sus más de 70 millones de usuarios en todo el planeta. Asimismo, Tango cuenta con minijuegos internos, permite audio y videollamadas, compartir imágenes, y muchas otras cosas.