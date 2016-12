Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El popular juego para celulares Pokémon Go ha llegado al Apple Watch, y terminó con los rumores de que el fabricante del juego estaba desechando esos planes, informa Associated Press.

El juego consiste en capturar monstruos virtuales en realidad aumentada: lo que ve un usuario al explorar su entorno con la cámara de su celular.

Pokémon Go fue un gran éxito de ventas cuando salió al mercado mundial en julio. No está claro cómo funcionará la versión para Apple Watch, especialmente ahora que hace demasiado frío en gran parte del hemisferio norte para salir al aire libre y capturar creaturas Pokémon.

Los planes para la versión del reloj de Apple habían fueron anunciados en el evento de lanzamiento del nuevo iPhone en septiembre.

Pokémon Go para Apple Watch consiste de una versión que reúne varios de los aspectos más importantes de su contraparte de móviles dentro del práctico reloj.

Por medio de éste se podrá hacer varias cosas como lo son registrar nuestros entrenamientos, recibir notificaciones de pokémones y Poke Stops cercanas, contar los pasos para eclosionar huevos o recoger caramelos.

Sin embargo y si deseas capturar a cualquiera de las criaturas que el gadget te indique, entonces deberás de sacar tu smartpone o tablet ya que ésta fue la única mecánica importante que no se incluyó en esta edición.

#PokemonGO is now available on the Apple Watch! https://t.co/L4cYBGi0oq pic.twitter.com/lmuYLYzsgl