ESTADOS UNIDOS.- Google se muere por las historias a lo Snapchat. Que intentaran comprar Snapchat hace tiempo por 30.000 millones (y que esa oferta siga sobre la mesa) es sólo una prueba de ello, informa el portal web de El Mundo.

La segunda la ha desvelado The Wall Street Journal, cuyas fuentes aseguran que están desarrollando su propio formato de contenido visual.Oficialmente, se puede decir que hay una carrera en la industria tecnológica por el dominio de este formato, que inventó Snapchat y que Instagram ha popularizado todavía más gracias al apoyo de Facebook (que ha integrado esta tecnología en otros dos productos, su red social y WhatsApp).

Y Google, que no tiene mucha suerte con lo social, no parece dispuesta a quedarse atrás.Por lo que revela una fuente cercana a todo el proceso, Alphabet (la empresa matriz de Google) ha mantenido conversaciones con Vox Media, CNN, Mic, The Washington Post y Time sobre este nuevo producto, cuyo nombre en clave es 'Stamp' y que se podría anunciar la próxima semana, como muy pronto.

Google tomará como referencia su formato 'amp', que funciona en móviles y que aligera y rediseña las noticias de determinadas páginas webs. El añadido 'st' haría referencia a 'stories', la denominación en inglés del contenido visual que ahora mismo triunfa en Instagram.

Las cabeceras que hayan acordado participar en las 'Stamp' con Google podrán contar noticias en diapositivas de imágenes, vídeo y texto, del mismo modo que funciona el 'Discover' de Snapchat. No está todavía claro si esto se hará de forma automática con el contenido dentro de la pieza a la que se acceda o si las cabeceras tendrán que diseñarlas con herramientas de Google.

Sea como fuere, los beneficios de participar en este formato parecen evidentes, pues Google promocionará las noticias adaptadas en su buscador y en sus servicios. A su vez, podrían emplearse también en las propias páginas web de las cabeceras, algo que contrasta con lo que hacía Snapchat con su servicio, que es exclusivo y no permite reutilizar el contenido publicado en él.

Aunque el formato 'Stamp' pueda parecer un problema más para Snap, la empresa de Snapchat, lo cierto es que parece más un intento de frenar la inmensa influencia que Facebook empieza a tener en el mundo informativo.

Las historias de Instagram siguen ganando adeptos mes a mes a un ritmo sorprendente (ya han duplicado a Snapchat en usuarios únicos diarios) y su potencial informativo y publicitario está empezando a ser explotado.