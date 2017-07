Revelan nuevas imágenes de Fire Emblem Warriors

Agencias

TOKIO Japón.- Koei Tecmo presentó nuevas imágenes de Fire Emblem Warriors, el título hack and slash desarrollado por Team Ninja, Omega Force e Intelligent Systems que llegará el 28 de septiembre a Japón para Nintendo Switch y New 3DS, informa el portal web Level Up.

Las imágenes muestran a algunos de los personajes de Fire Emblem Warriors, se trata de Robin, Lucina, Lissa y Frederick que llegan desde Fire Emblem Awakening que debutara en 3DS en 2012. Estos personajes han formado parte de la mayor parte del material que hemos visto al momento.

Junto con personajes pertenecientes a distintos juegos de la serie Fire Emblem, el nuevo título publicado por Koei Tecmo incluirá 2 nuevos héroes: Rowan y su gemela Lianna.

Fire Emblem Warriors llegará el 28 de septiembre a Japón para Nintendo Switch, en Europa y América llegará en otoño y será uno de los últimos títulos desarrollados en exclusiva para la New Nintendo 3DS, pues la compañía cesó recientemente su producción en Japón.