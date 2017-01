Agencias

MADRID, España.- Samsung parece dispuesto a demostrar que puede resurgir de sus cenizas, y que pese al complejo fin de 2016 le sobran fuerzas para recordar a todos que es uno de los grandes en el mundo de la telefonía.

Tras el golpe del Galaxy Note 7, el mercado está conteniendo el aliento hasta saber cómo intentará el fabricante coreano solucionar el asunto, y parece que podría haber dado la clave con un Galaxy S8 filtrado antes de tiempo.

El terminal ha sido filtrado por Evan Blass (el conocido @evleaks) en su cuenta de Twitter y, dada la trayectoria de esta fuente, analistas y medios especializados le dan el crédito. En concreto el escueto mensaje dice: “Este es el Galaxy S8 que se lanzará el 29 de marzo”. Una foto y una fecha.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH