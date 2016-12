Trabajo desarrollando aplicaciones, y es cierto, el costo de una aplicación es elevada, pero no exagerada, el funcionamiento no es el adecuado, muchas veces son proyectos de estudiantes los cuales compra el gobierno y "destina mucho dinero" a su desarrollo, cuando en realidad no es así.

Que lastima, que buena "manera de impulsar".

Una agencia respetada pudo hacer esta app de lujo.