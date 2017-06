¡Entérate! Lindsay Lohan lanza su sitio web

Agencia

TECNOLOGÍA.- Hace meses que reclama una segunda parte de su película Chicas malas, y mientras rueda la segunda temporada de la serie británica Sick Note en la que ha conseguido un papel, Lindsay Lohan ha querido sumarse a la cada vez más larga lista de actrices que lanzan una web de estilo de vida.

A Gwyneth Paltrow no le va mal, a pesar de las críticas a sus consejos, Reese Witherspoon se dedica a hablar de las bondades de la vida sureña, Halle Berry ha anunciado el relanzamiento de su web Hallewood. Y Lindsay Lohan no quiere ser menos, informó el portal El País.

La actriz anunció el lanzamiento de una página web, llamada Preemium, que le dará acceso a sus lectores a lo que pasa en su vida, a secretos de belleza y a consejos de lifestyle. Eso sí, contenidos solo al alcance de quien quiera pagar 2,99 dólares (3,40 euros) al mes.

“Estoy en un momento de renovación de mi vida y por eso he borrado todas las publicaciones de mi Instagram”, cuenta la intérprete, de 30 años, en su primera publicación. De su prolífica red social, hoy solo quedan 39 publicaciones, a pesar de que mantiene los 6,1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, a los que anima a seguir todos sus pasos en su nueva página.

😘😘Want to see what I'm really up to? Subscribe to my Preemium - link in bio - will be posting a lot on there these upcoming weeks 😘😘 Una publicación compartida de Lindsay Lohan (@lindsaylohan) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 7:01 PDT

“Siempre estoy buscando nuevas maneras de conectar con mis fans y darles algo que no está disponible en ningún otro lugar, todo lo que no publico en Instagram o Facebook. Quería contar con una plataforma en la que pudiera expresarme libremente entre la gente que más me importa y en eso consiste este lugar”, anuncia en un comunicado.

“Para conseguir un acceso completo a mi vida, Preemium es obligatorio para todos mis fans y seguidores”, asegura en su bienvenida en el site. Vídeos, fotos exclusivas, sus últimas noticias, guías para ir de compras y tutoriales de moda y belleza también serán algunos de los contenidos que se atreverá a dar la actriz estadounidense.

Tras una época tumultuosa, en la que ha protagonizado titulares por las discusiones públicas con su hoy exnovio y por su conversión al islam,parece que Lohan trata de seguir el camino marcado por muchas de sus colegas de profesión y dejar atrás los escándalos. Aunque si bien es cierto que este no es el primer intento de la intérprete de contar al público su vida más íntima: hace un par de años estrenó su propio reality show, que fue cancelado por la todopoderosa presentadora de televisión Oprah Winfrey por sus bajas audiencias.