Agencia

Ciudad de México.- El spinner, un juguete antiestrés que se ha hecho popular y que fue creado para ayudar a las personas con autismo o con déficit de atención, ya está en todos lados.

Basta con estar en un cruce transitado para ver a personas vendiendo este juguete o recorrer las islas de los centros comerciales para comprar el spinner, algunos equipados con luces LED, informa el portal Milenio.

También te puede interesar: ¿Ya viste la nueva apariencia de Twitter? (video)

Si no has logrado conseguirlo, no te preocupes, Google tiene la solución. Basta con que teclees “spinner” para tener tu propio juguete antiestrés digital. Puedes empezar a darle vueltas al hacer clic en el botón "spin" si estás en PC y si lo abres desde tu teléfono, podrás hacerlo con tu dedo.

Antes de buscarlo, revisa tu configuración, pues sólo funciona si el idioma del buscador está inglés. Para cambiarlo, ve a la pestaña de “preferencias” que se encuentra debajo de la caja de búsqueda.

Por supuesto que el spinner de Google pierde todo el encanto del juguete, pues no puedes sostenerlo en la mano y hacerlo girar, pero si estás aburrido o necesitas tomar una decisión con un volado y no tienes una moneda, éste te ayudará pues también tiene la opción de cambiar los tres lados característicos del juguete por una ruleta numérica.