Street Fighter 2 regresa mejor que nunca (Video)

TOKIO, Japón.- El día de ayer, Capcom lanzó un nuevo trailer de Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, título que llegará a Nintendo Switch a finales de mayo, informa el portal LevelUp.com.

El trailer muestra las nuevas características del juego, como la llegada de dos nuevos personajes, Evil Ryu y Violent Ken. El título contará con gráficos HD, pero también podrás jugar con la apariencia clásica.

En Ultra Street Fighter II: The Final Challengers también podrás editar el color de tus personajes como gustes, así como pelear al lado de otro compañero o personaje IA para enfrentar a poderosos jefes.

Otras opciones del juego son el modo Way of the Hado, donde podrás lanzar ataques a los enemigos con las funciones de movimiento del Joy-Con. Además, tendrás la oportunidad de utilizar la pantalla táctil de Switch para lanzar ataques rápidos.

Por último, Capcom mostró un video donde podemos escuchar una prueba de las canciones que estarán disponibles en Street Fighter II: The Final Challengers.