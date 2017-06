Agencias

LOS ÁNGELES, California.- Henrik Fisker es alguien bastante famoso e importante en el mundo del diseño de modelos de automoción, de forma que cuando anunció que estaba trabajando en un nuevo automóvil eléctrico que plantaría cara al mismísimo Model S de Tesla, el interés de todos fue máximo, informa el portal web Engadget.

Un primer vistazo de esta misteriosa propuesta ya se pudo disfrutar a finales del pasado 2016, sin embargo, ahora tenemos imágenes mucho más valiosas que nos dejan ver cómo luce (o mejor dicho, lucirá) el modelo en la vida real.

Bautizado como Fisker EMotion, el vehículo es anunciado ya como el "EV más avanzado del mundo", prometiendo una autonomía de más de 644 km (sí, supera al Model S en unos cuantos kilómetros) y carga rápida (llega a citar "un chute" de 9 minutos, aunque no sabemos a cuánta capacidad corresponde ese tiempo) en un automóvil que se vende ya como "autónomo" y "conectado".

Como puedes apreciar en la imagen de portada y en el resto de fotos que te mostramos en este artículo -facilitadas por el propio Fisker en su cuenta oficial de Twitter-, el EMotion disfruta de un diseño increíblemente atractivo y llamativo, con lineas deportivas y un aspecto realmente cuidado.

