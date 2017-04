Agencia

Ciudad de México.- Exclusiva y muy selectiva, así es la nueva herramienta de la aplicación de ligue Tinder, denominada Tinder Select, según TechCrunch. La publicación reportó que, aparentemente, se ha estado probando una versión sólo para "celebridades y gente bella".

Dentro de los requisitos que tendrá esta opción para conseguir pareja, es pertenecer a una de estas esferas sociales: famosos, supermodelos, CEOs, ser muy atractivo/a y con alto poder adquisitivo, ya que la plataforma invita a ciertos perfiles y ellos pueden nominar a otros posibles usuarios, informa el portal de Milenio.

Tinder Select es tan exclusiva que, se dijo, ya tiene seis meses en el mercado, pero aún no se ha hecho ninguna presentación oficial. TechCrunch especula sobre la fabricación de un "camuflaje" confiable para la élite que la usará, con la finalidad de que la aplicación no llegue a los usuarios no deseados.

Si cumples con los requisitos de selección y deseas conocer a quienes están probando este formato, inténtalo; uno nunca sabe dónde puede encontrar al amor de su vida.