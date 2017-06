Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Twitter realizó una serie de cambios entre los que se incluyen una revisión importante de su aplicación en iOS, además de cambios en la apariencia de algunas de sus características más importantes, como el botón de respuesta.

Entre los cambios más significativos se encuentra que las fotos de perfil ahora aparecen como iconos redondos en lugar de cuadrados, así como que el botón de respuesta ha cambiado de una flecha a una burbuja de chat, informa López Dóriga.

Grace Kim, vicepresidente de investigación y diseño de usuarios de Twitter, señaló que este último cambio se dio debió a que los nuevos usuarios confundían el botón de respuesta con una función de “retroceso” o “eliminación”.

So fresh. So clean. So live.



Check out our new look. 👀👇https://t.co/ClWbwi8CEH pic.twitter.com/nR27POQkEi