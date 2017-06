Twitter anuncia a su primer usuario con 100 millones de seguidores

Agencia

La cantante y compositora estadounidense Katy Perry se ha convertido en la primera persona de la historia de Twitter en conseguir la extraordinaria cifra de 100 millones de seguidores en la red social, superando a estrellas como Taylor Swift y Justin Bieber, y a líderes mundiales como Donald Trump o Barack Obama entre otros.

La propia red social ha felicitado en su cuenta oficial a Perry con un video recopilatorio de su actividad en Twitter y una etiqueta en honor a su último álbum, 'Witnnes', publica el portal de noticias RT.

También te puede interesar: ¡Ella es la voz de Siri en España!

Today, we #WITNESS history. Congratulations @katyperry , the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2

La cantante, que se unió a la plataforma en febrero de 2009 y ha publicado más de 8 mil 500 tuits, ha agradecido a Twitter que le permita estar en estrecho contacto con sus seguidores.

Thank you, @Twitter, for always giving me an opportunity to have a voice! #LoveKaty https://t.co/Lpc1DSk4Kw