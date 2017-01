Entre los títulos que llegarán este año destacan 'Resident Evil 7: Biohazard' y 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'.

MADRID, España.- Lo más bonito del mundo de los videojuegos no son las partidas de los sábados por la mañana, ni quitar el precinto de un nuevo título y estrenarlo, ni las competiciones online ni siquiera superar un punto en el que te habías quedado atascado.

Lo más bonito es el hype: quedar atrapado en ese incesante ruido mediático que infla e infla las expectativas sobre un nuevo videojuego hasta que se produce su salida al mercado. Esa bombástica expectación genera tanta o más satisfacción y nerviosismo que abrir la caja, sacar el disco e introducirlo en la consola.

Y nada mejor que disparar el hype que viendo lo va a salir a la venta en los próximos meses.

'Resident Evil 7: Biohazard'

Residente Evil 6 fue, para muchos, un bajón. Traicionaba lo más sagrado de la saga Resident Evil, ya que más que un juego de survival horror se trataba de un ‘simple’ juego de acción. Pero la séptima entrega promete respetar el espíritu original: los que se pongan delante van a pasar mucho miedo (en primera persona) y además es completamente compatible con las gafas de realidad virtual de PlayStation y PC. ¿Quién quiere más? Para PS4, PSVR, Xbox One y PC.

'Halo Wars 2'

El juego de estrategia militar de la saga Halo fue una rareza maravillosa que apareció allá por 2009 para Xbox 360 y que rápidamente se convirtió en un título de culto, con lo que ello conlleva (seguidores entregados y ventas no muy elevadas). La segunda parte va a ser más de lo mismo, pero con un sistema de multijuego mejorado (hasta para 6 personas) y tendrá escenarios tan estimulantes como las instalaciones Forerunner, en donde se crean los anillos Halo. Para Xbox One y PC.

'Horizon Zero Dawn'

Los videojuegos de rol no solo pertenecen a Bethesda, Bioware, Blizzard o SquareEnix. Y Horizon Zero Dawn es la mejor muestra de ello. Este juego de Guerrilla Games aspira a ser el mejor título de este género para consolad que se publique en 2017.

Lo tiene todo para conseguirlo: una historia épica protagonizada por Aloy, una joven cazadora que se embarca en un viaje por encontrar su destino entre los restos del pasado antiguo; una mezcla de estrategia, rol y combate táctico; y unos enemigos que son unos dinosaurios robotizados. Para PS4.

'Mass Effect: Andromeda'

En teoría, Mass Effectera una trilogía de juegos que acabó en 2012. Pero cinco años después, va a revivir con Andromeda, otro título de rol espacial futurista. Muy poco se sabe de la historia: rtan solo que va a tener lugar poco antes de un éxodo que va a salvar a la Humanidad de su extinción.

Los jugadores podrán elegir entre dos personajes Sara o Scott Ryder. Con ellos y la nave espacial Tempest se podrán explorar varios planetas, combatir, tener largas conversaciones metafísicas y tener un romance, como buen Mass Effect que es. Para PS4, Xbox One y PC.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'

En el santoral nintendero, Zelda solo tiene por encima a Mario. Por eso este The Legend of Zelda: Breath of the Wild va a ser el juego del año para la consola Nintendo Switch. Y lo será por su renovado aspecto visual -con unos gráficos y un diseño de personajes y de paisajes ultra detallado y preciosista- y por su mecánica de juego, ya que se trata de un título de mundo abierto: Link, el protagonista, se moverá con total libertad por un vastísimo campo repleto de personajes y aventuras. Todo buenas y estimulantes noticias, excepto por un detalle: la versión para Wii U ha sido cancelada. Para Nintendo Switch.

'God of War'

Vuelven Kratos y su rabia (pero esta vez con una barba frondosa), vuelven las hordas de criaturas agresivas y fantásticas y vuelve la diversión para adultos. El nuevo God of War trae como principal novedad la inclusión del hijo de Kratos, al que el héroe deberá enseñar a cazar y a sobrevivir en un mundo hostil.

Los que jueguen a este reboot del mítico juego de Sony notarán una pequeña diferencia respecto a los demás títulos de God of War: los combates ya no serán un aporrear continuo de botones, sino que la compañía japonesa ha querido que sean acciones “más sutiles”. Veremos cómo funciona la nueva mecánica, ya que hasta ahora God of War y sutilidad eran antónimos. Para PS4.

'Red Dead Redemption 2'

Cada vez que Rockstar saca un juego al mercado, el mundo se paraliza. Y más todavía si es la continuación del título más original creado por esta compañía en los últimos 10 años. El primer Red Dead Redemption dejó con la boca abierta a millones de personas por ser un videojuego de vaqueros -género con muy pocos adeptos en la población menor de 60 años- sin extravagancias: había que cazar, matar a los malos, montar a caballo y maravillarse con los escenarios.

De la segunda parte poco o nada se sabe -Rockstar siempre es así de discreta-, solo que verá la luz en 2017. Para PS4 y Xbox One.