Videojuegos por la caridad: Summer Games Done Quick

ESTADOS UNIDOS.- Luego de una semana completa de maratones con partidas enfocadas en el speedrunning, Summer Games Done Quick llegó a su fin con la recaudación récord de más de $1.7 MDD que serán destinados a la asociación Doctors Without Borders, informa el portal web Level Up.

With a current cash total $1,760,400 we absolutely destroyed our total from SGDQ of last year! Amazing job everyone! #SGDQ2017 pic.twitter.com/dyMPZhnbmF