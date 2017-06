Agencia

México.- WhatsApp anuncia que ya no será posible usarlo en varios marcas y modelos de teléfonos inteligentes. ¿La razón? Su actualización y su soporte técnico ya no estarán disponibles para viejos sistemas operativos y por lo tanto ya no funcionará, indicó la República en su portal.

La noticia ya había sido anunciada en 2016 pero el reclamo de miles de usuarios obligó a la compañía (propiedad de Mark Zuckerberg) a postergar su decisión. Ahora que el plazo ha pasado, los desarrolladores de la aplicación anunciaron que no habrá demoras y desde el 30 de junio la app dejará de funcionar en viejos teléfonos.

La lista de los perjudicados incluye a grandes marcas como Apple, Samsung y BlackBerry.

Más precisamente no funcionará más en:

-BlackBerry OS

-BlackBerry 10

-Nokia S40

-Nokia Symbian S60.

-Android 2.3.3 y versiones anteriores

-Windows Phone 7

-iOS 6, lanzada para iPhone 3GS.

La empresa explicó que su decisión es forzada por el mercado actual. Según señalan, en 2009 "aproximadamente el 70 % de los smartphones que se vendían en ese tiempo tenían sistemas operativos de BlackBerry y Nokia" y ahora lideran Google, Apple y Microsoft con 99,5 % de las ventas de equipos y sistemas operativos.

Para WhatsApp, los viejos modelos “ya no ofrecen la capacidad necesaria para ampliar las funciones de la aplicación en el futuro”.