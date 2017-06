Agencia

México.- ¿Alguien usa los avatares de Xbox One?los gamers prefieren los simpatiquísimos Gamerpics de la consola de Microsoft para personalizar nuestro perfil, pero sí que hay gente que usa los avatares de Xbox (introducidos con una de las actualizaciones de Xbox 360 en respuesta a los Mii de Nintendo) para personalizar su estado. Y es que, precisamente, lo que permiten los avatares es expresarnos y construid nuestro ‘yo’ virtual que ”viva” dentro de Xbox Live, indicó somosxbox en su portal.

En Xbox 360 sí es cierto que había más movimiento en este tema, con recompensas exclusivas para los avatares dependiendo de los juegos comprados, toda la cultura esa de las camisetas (aún recuerdo la campaña de ”salvar o no salvar a Carmine” de Gears of War 3) y los ítems. Sin embargo, Microsoft quiere que esta costumbre de personalizar a nuestro amiguito virtual vuelva a partir de otoño, cuando se liberará una nueva actualización de Xbox One y Windows 10 que nos traerá bastantes mejoras para los avatares. La primera y más obvia es un cambio estético que ya podéis ver en la imagen principal de esta entrada, pero hay muhco más.

Y es que, Microsoft parece consciente del mundo en el que vivimos y ha diseñado las opciones de personalización para que estos avatares sean más inclusivos y nos reflejen de la mejor forma posible, como vemos en Gamespot. A continuación, os dejamos un vídeo en el que podréis echarle un ojo al diseño y algunas de las opciones de personalización de los nuevos avatares de Xbox Live.