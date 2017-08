Agencia

Estados Unidos.- Para la segunda mitad del año, Microsoft no sólo espera complacer a los jugadores con el Xbox One X o con lanzamientos como Forza Motorsport 7 y Crackdown 3, ya que también tiene nuevos mandos en camino. Como imaginas, se trata de 3 nuevos diseños del control inalámbrico para Xbox One, indica Level Up en su portal.

El primero de los controles es el mando Grey/Green el cual presenta un diseño sencillo y sobrio. Como verás, el gris es su color principal, pero también presenta detalles verdes en los sticks análogos. Este control estará disponible a partir del 3 de agosto a cambio de $63.99 USD.

También te puede interesar: ¡PS4 ya superó las 60 millones de unidades vendidas!

Ese mismo día, los jugadores podrán adquirir el Volcano Shadow Special Edition, un nuevo miembro de la serie Shadow, la cual debutó el año pasado. Como verás, el control presenta un degradado que va de un negro mate a un acabado rojo metálico. Un detalle interesante es que los botones tienen tonos rojos, mientras que el D-Pad y los gatillos presentan un acabado negro brilloso. El Volcano Shadow Special Edition tendrá un costo de $69.99 USD.

El tercer control es el Patrol Tech Special Edition, y como su nombre lo indica, forma parte de la serie Tech que está inspirada en tecnología militar. El mando que debutará el 5 de septiembre a cambio de $69.99 USD cuenta con un agarre engomado con patrón de diamante que ofrece mejor agarre. De acuerdo con Microsoft, también presenta un acabado “premium”, así como los detalles que caracterizan a esta línea de controles.