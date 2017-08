El Xbox One original ha sido descontinuado

Agencia

Estados Unidos.- El fin de semana se informó que la consola Xbox One original había desaparecido de varias tiendas en línea de Microsoft. Hoy, la compañía confirmó lo que era obvio: la consola cesó producción desde el verano pasado, cuando debutó Xbox One S, indica Level Up en su portal.

La información fue compartida por Gixel, cuando un portavoz de Microsoft comentó que "como es típico para la industria de consolas, dejamos de fabricar el Xbox One original cuando introdujimos Xbox One S".

Aunque el modelo ya no es fabricado, es probable que todavía se encuentren disponibles las últimas piezas en tiendas o Internet. Una vez que estas unidades lleguen a su fin, ya no habrá más en los estantes.

El primer Xbox One debutó el 22 de noviembre de 2013 a un absurdo precio de $499 USD. En aquel momento Don Mattrick se encargaba de la división de Xbox, así que incluyó un Kinect “necesario” para darle órdenes a la consola y ver televisión; algunos mitos señalan que también funcionaba para jugar, pero no estamos tan seguros. Al final, con la llegada de Phil Spencer, Kinect pasó a mejor vida, y ahora el Xbox One original lo acompaña en el más allá.

Así pues, el Xbox One S es la consola estándar de Microsoft. Además de ser más pequeña, cuenta con soporte HDR y video 4K. Durante otoño e invierno veremos nuevos modelos y paquetes, como la edición Minecraft y el bundle que incluye Shadow of War.

Sin embargo, la carta más fuerte de Microsoft para este fin de año es Xbox One X La consola debutará el 7 de noviembre por $11,999 MXN ($499 USD) y tendrá la capacidad de correr juegos en 4K. La compañía anunció que más de 100 juegos aprovecharán el poder de este sistema.