Xbox One X, ¡ya casi está aqui!

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un año, Microsoft presentó durante la E3 el Proyecto Scorpio quedaría como resultado la consola más poderosa del mercado, la Xbox One X. Ahora, la compañía develó por completo este dispositivo capaz de soportar gráficos en 4K.

La consola cuenta con 6 teraflops, un GPU que corre a 1172 MHz , ocho núcleos x86 a 2.3GHz, los cuales tienen una capacidad mayor a la de Xbox One o la PS4 Pro (ocho núcleos Jaguar de 2.1 GHz). La Xbox One X tiene un disco duro de 1TB y una memoria GDDDR5 de 12 GB y un ancho de banda de 326 GB/s, lo cual la hará ultra rápida, dice Milenio.

Entre los principales atractivos de la Xbox One X es que los juegos y accesorios de Xbox One serán compatibles y la calidad de video nativo será 4K. Estará equipada con un sonido Dolby Atmos, una tecnología HRTF propia capaz de soportar los Hololens, los lentes de realidad virtual de Microsoft, imágenes HDR y podrá reproducir Bluray en 4K Ultra HD.

Meet the world's most powerful console: the #XboxOneX. https://t.co/nlQHT5mk3j #XboxE3 pic.twitter.com/BhV37k7KPl