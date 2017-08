Otro 'legendario' llega a Pokémon GO

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El ritmo de novedades en Pokémon GO se ha visto acelerado con motivo de su aniversario. Niantic prometió que el verano sería "legendario" y realmente lo está siendo. Primero fue una semana con bonus del doble de experiencia y luego nada más y nada menos que cuatro Pokémon Legendarios que puedes o has podido capturar.

Los dos primeros en llegar fueron Lugia y Articuno. Luego fueron sustituidos por Moltres y finalmente sólo está disponible Zapdos, el pájaro eléctrico. Puedes capturar a este Pokémon Legendario en Pokémon GO desde el 7 de agosto hasta el próximo día 14. Es una ventana de tiempo más que suficiente si te sabes todos los trucos de las Incursiones Legendarias y sobre todo a las criaturas que tienes que llevar a ellas, informa Computer Hoy.

También te puede interesar: ¡Por fin! Los pokémones legendarios ya están disponibles

A la llegada de este deseado ejemplar se le une otro regalo de Niantic para los jugadores. Acaban de ser liberados en Europa varios Pokémon que hasta ahora eran exclusivos de otras regiones. Es el caso de Kangaskhan, Stantler y los Unown, un amplio repertorio de criaturas para ampliar tu Pokédex.

La forma de capturarlo es la misma que hemos visto hasta ahora: las incursiones legendarias. Necesitarás un grupo grande de jugadores para poder derrotar a Zapdos y capturarlo, aunque acabar con sus puntos de salud no te garantiza de ninguna forma que lo vayas a poder atrapar. Ya son más de dos semanas con legendarios en Pokémon GO y aún hay jugadores que no los han conseguido.