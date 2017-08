YouTube cambia 'castigo' a videos con contenido controversial

Agencia

Ciudad de México.- La plataforma de video en streaming, YouTube, anunció este martes los detalles de algunos cambios en su política en contra del contenido en línea que promueva el extremismo, entre ellos una iniciativa para “esconder” algunos videos “contenido religioso controversial o supremacista”.

Con esta medida aquellos videos que sean reportados por los usuarios, pero que en realidad no violan claramente las políticas de la plataforma, serán sujetos a nuevas restricciones como: incluir pantallas de advertencia, no poder monetizar a través de anuncios y no ser incluidos entre los videos promovidos en las sugerencias del sitio, informa el portal SDP.

Tampoco tendrán acceso a herramientas básicas de interacción, como los comentarios y ‘Me Gusta’; estas nueva medidas serán incluidas en la versión de YouTube para escritorio en las próximas semanas y posteriormente para teléfonos móviles.

De esta forma la compañía no estaría coartando la libertad de expresión de los usuarios, a la vez que tampoco promueven las acciones extremistas o de odio en contra de algún sector de la comunidad.

También anunciaron una asociación con la ‘Liga Anti-Difamación’ y 15 expertos adicionales para reportar contenido extremista, además de extender el uso de Inteligencia Artificial que remueve los videos al no cumplir con las políticas de comportamiento.