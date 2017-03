Todos conocemos el video de la entrevista de la BBC al profesor Robert Kelly, cómo olvidar a esos dos niños y a la mujer que entran en un momento insólito a la habitación, hecho que provocó se vuelva viral al correr de los días.

A través del portal de noticias de Milenio.com se publicaron cinco videos grasiosos que han corrido por la red últimamente ¿Te imaginas a López Obrador siendo interrumpido por Miguel Barbosa?

Sigue leyendo y conoce las parodias del profesor y su inigualable momento en la televisión.

AMLO: Miguel Barbosa y Raúl Morón interrumpen a AMLO. Alejandra Barrales toma el lugar de la madre y corre al rescate.

DARTH VADER: R2D2 y BB8 interrumpen al villano y entra la Princesa Leia al rescate.

MADRE TRABAJADORA: La madre no se inmuta ante la interrupción de su hija, e incluso se da tiempo para preparar la comida, planchar la ropa y lavar el baño, entre otras actividades.

SEAN SPICER: El portavoz de la Casa Blanca es el padre entrevistado, Donald Trump y el secretario de Vivienda, Ben Carson, son los niños que interrumpen, y la consejera presidencial, Kellyane Conway, es la madre.

JIMMY FALLON: Dos de sus colaboradores interrumpen al conductor.

BBC Dad's kids make their way into Jimmy's monologue #FallonTonight pic.twitter.com/FqPztYGyoD

— Fallon Tonight (@FallonTonight) 14 de marzo de 2017