10 citas de expertos sobre la falla de San Andrés

La actividad sísmica a lo largo de la falla de San Andrés mantiene activos los sistemas científicos y predictivos más avanzados. Pero, para efectos preventivos, nada será suficiente: los internautas quieren saber más este 2020, y con mayor profundidad, a medida que transcurre el tiempo.

En este artículo, de presentamos las citas de expertos con mayor relevancia en internet sobre el tema. Son cientos de páginas que abordan la fascinante materia que tiene que ver con la salud e historia de la Tierra.

Un punto a destacar es que las opiniones más relevantes que te mostramos a continuación, si bien advierten de una fuerza pocas veces sentida en el planeta, también señalan que el “Big One” o “Gran Terremoto” no es necesariamente inminente. En ese punto, los académicos difieren.

Esperamos que las siguientes citas de expertos contribuyan a enriquecer tu conocimiento.

"La información con la que trabajamos los científicos indica que el extremo sur de la falla de San Andrés es en el que es más probable que se produzca un gran terremoto en los próximo 30 años", Jennifer Andrews, sismóloga del Instituto de Tecnología de California.

"Un sistema de alerta temprana sería muy útil. Se podrían detener los trenes para que no descarrilen y el tráfico de automóviles en los puentes. Se podría alertar a los hospitales. También ayudaría a que la gente se pudiera proteger, metiéndose debajo de un escritorio o, si hubiera tiempo suficiente, abandonando los edificios", Peggy Hellweg, responsable de operaciones del Laboratorio Sismológico de Berkeley, en el norte de California.

“La falla está cargada y lista para temblar”, Thomas Jordan, director del Centro de Terremotos del Sur de California.

“¿Se dan cuenta que el último gran terremoto en abatir el segmento de L.A. de la falla de San Andrés fue en 1680? Eso es hace más de 300 años. Pero el ciclo de tiempo para rompimientos y terremotos en la falla de San Andrés es de 130 años; por lo que ya nos pasamos demasiado”, Michio Kaku, físico estadounidense.

“La población debe mantenerse tranquila pues no es algo que pudiese ocurrir pronto. A escala geológica podría suceder, pero a la velocidad referida alcanzaría un desplazamiento de 40 km dentro de un millón de años. La placa del Pacífico se mueve hacia el noroeste, pero cuando digo se mueve, ésta lo hace a una velocidad promedio de cuatro centímetros por año, pero se trata de una escala geológica, no de una humana”, Thierry Calmus, investigador del Instituto de Geología de la UNAM.

“La falla de Cascadia puede provocar un terremoto casi 30 veces con más energía que la de San Andrés, y luego generar un tsunami al mismo tiempo, el que no puede ser generado por el movimiento de lado a lado de la de San Andrés”, Chris Goldfinger, profesor de geofísica en la Universidad Estatal de Oregón.

"Si existe una ruptura conjunta creará un terremoto más grande, sobre todo si se empieza en la de San Jacinto. Supongamos que estás estresado y hablas con brusquedad. Entonces, también podrías estresar a tu amigo. De esa misma manera funcionan las fallas. Una estresa a la otra. Ni yo ni ningún otro científico podemos decir si esto ocurrirá en un futuro cercano. No podemos predecir terremotos y no podemos hacer experimentos controlados sobre terremotos en el laboratorio. Tenemos que usar el laboratorio natural de los registros históricos y geológicos de terremotos pasados", Julián C. Lozos, profesor asistente de ciencias geológicas en la Universidad de California en Riverside.

“Históricamente, se creía que los terremotos se producían en fallas individuales. Y después, con el paso del tiempo y con la mejora de los datos, hemos empezado a darnos cuenta de que existe la posibilidad de que varias fallas se rompan en fenómenos individuales”, Zachary Ross, geofísico del Instituto de Tecnología de California.

“Se necesita la tectónica de placas para mantener la vida. Si no hubiera una forma de reciclar el material entre el manto y la corteza, todos los elementos que son indispensables para la vida, como el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el oxígeno, se pegarían a las rocas y se quedarían ahí”, Aubrey Zerkle, geoquímica de la Universidad de Saint Andrews en Escocia.