¿Dinosaurio de 10 cms? Era más pequeño que un teléfono celular

Madagascar.- Por medio de una gráfica que reconstruye a este reptil, podemos conocer a Kongonaphon kely, un diminuto antecesor de los dinosaurios que era más pequeño que un teléfono celular.

La criatura medía poco menos de 10 centímetros (4 pulgadas) de altura, según un estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Algunas de estas cosas habrían sido animales bastante lindos”, dijo el autor principal del estudio Christian Kammerer, paleontólogo investigador en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte. “Probablemente habría sido una gran mascota”.

Desde luego, no había humanos en la época en que el Kongonaphon corría libremente, saltando con sus poderosas patas traseras y alimentándose de insectos, señaló Kammerer. El nombre de la especie significa pequeño asesino de insectos.

Los fósiles, desenterrados en Madagascar, tienen alrededor de 237 millones de años. Los científicos determinaron que el pequeñín era un adulto debido a los aros de crecimiento en sus huesos, indicó Kammerer.

