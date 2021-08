Aceite de coco, de oliva y de cocina: ¿cuántas veces los puedes reutilizar?

CIUDAD DE MÉXICO.- Existen varios mitos alrededor de si es bueno reutilizar el aceite de cocina o no, como el aceite de coco o el aceite de oliva o el común aceite de cocina. Algunas personas creen que hay que desecharlo inmediatamente después de utilizarlo, mientras que otros piensan que, dependiendo del uso que se le dé, puede emplearse un par de veces más.

En esta ocasión, explicamos cuántas veces puede reutilizarse el aceite de cocina.

¿El aceite de cocina puede reutilizarse o no?

En la cocina mexicana, el aceite es parte fundamental para la elaboración de infinidad de platillos que requieren de una cocción frita. Para estas preparaciones es necesario usar cantidades abundantes de aceite, mismas que no son consumidas por el calor en su totalidad, por lo que suelen quedar cantidades significativas de este ingrediente.

La primera opción para algunos es depositarlo en un recipiente para tirarlo, mientras que otros, deciden almacenarlo para una próxima receta. ¿Cuál de estas dos opciones es la correcta? La respuesta a esta duda es simple: depende del aceite y del uso previo. En cuanto a las veces que puede hacerse, diversas indagaciones señalan que siempre y cuando las condiciones lo permitan, es posible usarlo exclusivamente una segunda ocasión.

Un artículo publicado por una edición de Gestión Comercial Estratégica indica que durante el proceso de fritura, el aceite es sometido a altas temperaturas al mismo tiempo que se expone al aire, lo que produce reacciones químicas que generan nuevos componentes que generan importantes efectos fisiológicos. Dichos efectos y componentes pueden generar a la larga diversos tipos de malestares en el cuerpo humano.

¿Qué pasa al consumir aceites reutilizados?

Al reutilizarse, los aceites aumentan su oxidación, lo que produce, en algunos casos, la formación de ácidos grasos trans que, consumidos en exceso, pueden ocasionar disfunciones hepáticas, cardíacas, envejecimiento celular, afecciones inmunes y artritis, entre otros padecimientos.

La marca de aceites española Óleo Bercho expone que los aceites de cocina pueden reutilizarse siempre y cuando sean para la misma preparación. Es decir, no puedes usar el aceite para algo que no sea freír, de referencia, el mismo tipo de alimento. Sin embargo, recomiendan no usarlo más de dos veces, pues ya habrá alcanzado su estado máximo de alteración permitido para continuar siendo apto para su consumo.

Además de esto, el aceite reutilizado más de dos veces provoca que los alimentos absorban mayor cantidad de grasa y adquieran un sabor o aroma extraños, afirman.

¿Cuándo no se debe reusar el aceite?

Si el aceite adquiere una tonalidad oscura y quedan restos carbonizados de alimentos, lo mejor será desecharlo correctamente.

Si luego de usarse quedó expuesto a un ambiente húmedo o caluroso.

Cuando el sartén, cacerola o recipiente en el que estuvo permaneció tapado durante o después de ser sometido al fuego.

Cuando presenta demasiadas burbujas de diferentes tamaños o consistencia espumosa, según el portal médico Mediplus.

Recomendaciones para reutilizar el aceite en la cocina

Al cocinar con aceite, procura que esté caliente; esto evitará que la preparación absorba más cantidades de grasa.

Úsalo solo para freír. Si cocinaste alimentos empanizados, la próxima vez deberá ser el mismo procedimiento.

En el caso de papas a la francesa o fritas, es preferible no reutilizarlo debido al almidón que este tubérculo desprende.

No mezcles aceite usado con aceite nuevo en un mismo sartén o recipiente.

Antes de guardarlo para utilizarlo por segunda ocasión, deposítalo en un recipiente, cuélalo y déjalo enfriar.

Si piensas reutilizar el aceite de cocina, te recomendamos que no sea más de dos veces, y que sigas al pie de la letra los consejos para evitar que tus preparaciones y salud se vean comprometidas.