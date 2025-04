Acuerdos Artemis cuentan con un nuevo miembro: Bangladesh

En una ceremonia celebrada en Daca, capital de Bangladesh, el país asiático se convirtió oficialmente en la 54.ª nación en adherirse a los Acuerdos Artemis, un compromiso internacional para promover una exploración espacial segura, transparente y en beneficio de toda la humanidad.

Janet Petro, administradora interina de la NASA, expresó las siguientes palabras en el evento:

Welcome to Artemis, Bangladesh 🇧🇩



Bangladesh has become the 54th nation to commit to the safe and responsible exploration of space that benefits humanity. https://t.co/toLSesa67D pic.twitter.com/FUVA3uTJrB