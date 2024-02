Acuerdos Artemis estrechan la mano con Uruguay, su nuevo integrante

El administrador de la NASA, Bill Nelson, fue parte de la ceremonia de integración de Uruguay a los Acuerdos Artemis, la cual tuvo lugar hace unos días en la sede de la agencia espacial en Washington, Estados Unidos.

Al evento de la firma del 15 de febrero, asistieron el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Andrés Augusto Durán Hareau, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin Sullivan y el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Omar Paganini.

También contó con la presencia de Pam Melroy, administradora adjunta de la NASA, Karen Feldstein, administradora asociada de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la NASA y Heide Fulton, embajadora de Estados Unidos en Uruguay.

Los Acuerdos Artemis de la NASA le dieron la bienvenida a Uruguay como la nación número 36 en unirse a ellos por la exploración espacial entre países.

¡Bienvenidos, Uruguay! 🇺🇾



Today, Uruguay became the 36th nation to sign the #ArtemisAccords, showing their leadership in committing to the peaceful and transparent exploration of space. I look forward to our partnership in the future. pic.twitter.com/r4CLvPsIMx