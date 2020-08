¿Adiós al glisofato en el uso agrícola en México? Esto dicen las autoridades

Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se decidió que el gobierno reducirá gradualmente el uso agrícola del glifosato hasta que se elimine, y que se invertirá en investigación para buscar alternativas en agroquímicos.

"En este caso, nosotros decidimos no usar este agroquímico en nada que tenga que ver con el gobierno, por ejemplo, en Sembrando Vida no se usa, no se va a usar y limitarlo solo a la producción particular, y año con año y reduciendo los volúmenes de importación, porque no podríamos quitarlo, así, de un golpe, no se podría, se nos caería la producción de alimentos, tendríamos que importar.

"Lo que se decidió es que el gobierno no lo usa, se va a ir reduciendo poco a poco en cuatro años, se va a eliminar, se va a hacer gradual y al mismo tiempo, Conacyt abre una investigación para buscar opciones alternativas. Esto no es sencillo, hay países en que ya han intentado buscar opciones y no han podido, pero nosotros estamos obligados a invertir para buscar alternativas", señaló en conferencia.

El mandatario reconoció que hubo una discusión dentro de su Gabinete, entre el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el titular de Semarnat, Manuel Toledo, por el tema del glifosato pero se llegó a un consenso mediante la conciliación.

"Claro que hubo una discusión, el Secretario de Agricultura quiere producir y el Secretario del Medio Ambiente está en lo suyo, entonces cómo se concilia. Es como la política, es el equilibrio entre principios de eficacia, pues hay que actuar con principios, pero no sólo principios, hay que tener eficacia en lo que se hace, porque si no sería como estar en un monasterio, dedicados a la meditación y esto es política, es pensamiento y es acción", agregó.