Agencia Espacial Europea revela imágenes de cómo se ven la Tierra y la Luna desde Marte

La Agencia Espacial Europea (ESA), capturó recientemente una serie de imágenes de cómo se visualiza el Planeta Tierra y su luna, desde la perspectiva de Marte.

Gracias al orbitador Mars Express, el proyecto forma parte de la celebración del aniversario 20 del momento en que este fue lanzado al espacio.

Solo se puede visualizar un punto blanco atravesado por otro similar con la misma tonalidad pero aún más pequeño, las fotografías dejan entrever la enorme distancia que separa a ambos planetas.

Especialistas destacan que esta clase de imágenes se obtienen gracias a la capacidad de posicionar vehículos en la superficie y órbita en diferentes partes del Sistema Solar en este caso desde el denominado “Planeta Rojo”.

Según la ESA, las fotos muestran la Tierra y su luna los días 15, 21, 27 de mayo y el 2 de junio de 2023. Esto abarca, más de la mitad de la órbita mensual del satélite natural alrededor del planeta.

Daniela Tirsch, miembro del equipo de la HRSC de Mars Express declaró "Estas imágenes no tienen ningún valor científico, pero como las condiciones nos permitieron apuntar la HRSC a la Tierra y poco después la VMC a Marte, aprovechamos la oportunidad para crear nuestro propio retrato del hogar en este increíble hito de la misión".

La secuencia de fotografías fue obtenida por el canal de súper resolución de la Cámara Estéreo de Alta Resolución de Mars Express.

Añadiendo que estas herramientas generalmente se emplean principalmente para observar las dos lunas de Marte además de las estrellas.

Científicos parte del equipo que tomaron las imágenes y Jorge Hernández Bernal, investigador de la Universidad del País Vasco señalaron: "Con motivo del especial 20 aniversario de Mars Express desde su lanzamiento, hemos querido traer las reflexiones de Carl Sagan a la actualidad, en la que el empeoramiento de la crisis climática y ecológica las hace más válidas que nunca”.

Haciendo alusión que hace 33 años cuando, en su camino fuera del Sistema Solar, la nave espacial Voyager 1 se giró por última ocasión y tomó lo que se convertiría en una imagen icónica de la Tierra, Sagan brindaría la siguiente reflexión: "Esto es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros", recordando la fragilidad del planeta y la responsabilidad de cuidar nuestro hogar.

Por último los especialistas enfatizaron: "En estas sencillas instantáneas de Mars Express, la Tierra tiene el tamaño equivalente al de una hormiga vista desde una distancia de 100 metros, y todos estamos ahí dentro. Aunque ya hemos visto antes imágenes como éstas, no deja de ser una lección de humildad pararse a pensar: tenemos que cuidar el pálido punto azul, no existe el planeta B".

