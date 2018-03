Todo listo para la primera misión espacial en Mercurio

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Se llevará a cabo la primera misión espacial al planeta Mercurio, la Unión Espacial Europea confirmó que BepiColombo saldrá de Europa y ya están preparando todo para cuando llegue la fecha del lanzamiento.

De acuerdo con el portal Muy Interesante, en Kourou, la nave será sometida a seis meses más de pruebas y se revestirá con un aislador que la proteja de las extremas temperaturas del Sol.

La ESA confirmó que el lanzamiento será entre el 5 de octubre y el 29 de noviembre de este año. La nave espacial se insertará en un cohete Ariane 5 que será lanzado hacia Mercurio y tendrá un viaje aproximado de siete años alrededor del Sistema Solar.

La nave transportará dos orbitadores, los cuales servirán para recopilar información del planeta más cercano al Sol y comprender más sobre su forma y evolución.

La misión BepiColombo se logró gracias a la colaboración de la ESA y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

