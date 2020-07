¿Albert Einstein se equivocó? Científicos señalan que la Teoría de la relatividad es errónea

Tras la aparición de un estallido de rayos gamma, durante enero de 2019, un grupo de científicos internacionales se han encargado de analizar descargas eléctricas de alta energía con el objetivo de comprobar uno de los postulados de Albert Einstein respecto a la teoría de la relatividad, pues varios físicos se encuentran escépticos sobre esta.

Para comprender las nuevas propuestas del gremio científico, es indispensable conocer los principios de la teoría de la relatividad de Einstein y el comportamiento que tienen los objetos dentro de ésta, la cual está fundamentada bajo la primicia que aun cuando dos acciones sucedan al mismo tiempo, no significa que dependan una de la otra.

En este caso, Einstein advirtió que la velocidad en que viaja la luz en el vacío es una constante independiente, aunque se mueva de manera uniforme con la energía de los fotones, unidades de las que está compuesta la energía, o también conocidos con el nombre de partículas de luz.

De acuerdo al Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), para poner a prueba este postulado, se utilizaron los telescopios MAGIC, localizados en el territorio del Observatorio del Roque de los Muchachos en la Palma, en España, tecnología que hoy en día permite medir con mayor eficacia el fenómeno, pues los investigadores sospechan que existen naturalezas cuánticas que se aproximan a nuevas formas de entender la interacción de la masa entre el espacio y el tiempo.

Algunas de las propuestas de estas teorías cuánticas de la gravedad, se encuentra la de "violación de la invariancia de Lorentz" (LIV, por sus siglas en inglés), que asegura que existe la posibilidad de que la velocidad a la que viajan los fotones en el vacío dependen de su energía, y en caso de existir diferencia alguna, es demasiado pequeña para ser medida.

Entre tanto, los expertos se encargaron de analizar, igualmente, las explosiones más violentas del universo, conocidas como GRB que son llamas momentáneas de fotones de muy alta energía emitidas por lejanas explosiones cósmicas, que viajan durante miles de millones de años antes de llegar a la Tierra, lo que podría medir el efecto de las diferencias en su velocidad.

Para buscar los efectos de gravedad cuántica, los científicos utilizaron variaciones de tiempo —pues es imposible conocer el momento exacto de la emisión de fotones— para así, saber si los rayos gamma viajan a diferentes velocidades.

Hasta ahora, los investigadores del observatorio español no encontraron ninguna diferencia significativa, en cambio, determinaron que el tiempo que emplearon los diferentes fotones en el viaje difirió como máximo en aproximadamente un minuto. Lo que podría implicar que el postulado de Einstein no sería correcto. Sin embargo, el debate no ha conluido, pero cabe destacar, que estos resultados son compatibles con los arrojados en investigaciones pasadas y la novedad radica en que el equipamiento MAGIC será esencial en investigaciones futuras.

En la espera de observar con mayor precisión la presencia de los GRB, pues suelen ocurrir en momentos y lugares del cielo inesperados, se considera que los MAGIC serán capaces de alertar su presencia, pues cuentan con un campo de visión muy amplio lo que producirá un sistema de alarma inmediato.

En el pasado, el 14 de enero del año pasado, un telescopio MAGIC logró detectar por primera vez el acontecimiento de un GRB, estallido potencial de rayos gamma, bautizado como GRB190114C, identificado por MAGIC a sólo 50 segundos de su concepción.