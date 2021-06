Alerta en Canadá por gusano parásito que ‘destruye’ el hígado

CANADÁ.- En la provincia canadiense de Alberta, científicos han informado sobre un aumento alarmante de casos de equinococosis alveolar ('Echinococcus multilocularis', o EM) en esta región.

Se trata de una enfermedad rara y potencialmente mortal provocada por un parásito 'importado' de Europa que crece en el hígado, causando graves complicaciones de salud y hasta la muerte, según un comunicado emitido por la Universidad de Alberta.

Un estudio publicado en marzo de este año sobre los casos de EM en Alberta encontró 17 casos de esta enfermedad diagnosticados en la provincia entre 2013 y 2020.

La enfermedad se puede encontrar en ciertas áreas de Europa y Asia, aunque es rara en humanos. Antes de la década de 2010, era prácticamente inexistente en América del Norte.

