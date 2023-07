Andropausia: una condición en hombres difícil de diagnosticar

En pleno siglo 21 la andropausia pareciera ser una de las condiciones en los hombres más difíciles de diagnosticar por desconocimiento o vergüenza del paciente, o incluso por la cultura machista que predomina.

Esto sucede cuando los varones tienen una disminución en su nivel de testosterona, hormona masculina que ayuda a mantener el deseo sexual, producir espermatozoides, tener masa y fuerza muscular, vello facial y corporal, entre otros factores.

Algunos de sus primeros síntomas suelen ser el bajo deseo sexual y el aumento del perímetro abdominal.

Pero resulta mucho más fácil hablar de la menopausia: todos saben que es cuando terminan los ciclos menstruales en una mujer enfrentando cambios hormonales.

¿Por qué no se tiene el mismo conocimiento con la andropausia?

"Porque es una cultura machista, no encuentro otra explicación porque yo siempre les digo a los pacientes: a las niñas les hablan desde chiquitas de la menstruación, pero a los hombres no nos enseñan los cambios que vamos a tener en la pubertad" , dice Gerardo Ortiz Lara, urólogo con subespecialidad en andrología, en TecSalud.

Ricardo Emilio Monreal Hernández, urólogo en Christus Muguerza Hospital Vidriera, coincide en lo difícil que es aún para los hombres hablar de este tema.

"Todavía existen muchos tabúes, sobre todo en los trastornos sexuales en el hombre. Los mismos hombres lo ven mal, incluso a veces es un tema que ni siquiera hablan en la pareja" , señala.