Aplaudir o cantar en los balcones no propaga infección por coronavirus

ARGENTINA.- Como bien es sabido la pandemia por coronavirus ha desatado una larga lista de noticias e información falsas respecto al comportamiento de la cepa de Wuhan. Una de esas notas apócrifas comenzó a esparcir el rumor de que salir a aplaudir o cantar en los balcones provocaba infecciones por Covid-19. Es por eso que a continuación compartimos lo que los expertos en la salud opinan acerca de esta duda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó mediante un comunicado oficial titulado: Alocución de apertura del Director General de la OMS en ‎la rueda de prensa sobre la Covid-19 celebrada el 16 de ‎marzo de 2020‎, que “Las medidas de distanciamiento social pueden ayudar a reducir la ‎transmisión y a evitar que los sistemas de salud se vean superados. ‎Medidas como lavarse las manos y taparse la boca con el codo al ‎toser pueden reducir el riesgo para uno mismo y para los demás. ‎Pero por sí solas no bastan para poner fin a esta pandemia. Es la ‎combinación de todas ellas lo que marca la diferencia”.

Pablo Scapelatto, jefe de Infectología del Hospital Santojanni y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) indicó durante una entrevista para el portal Chequeado.com que “hay cosas que son claras en relación al coronavirus y una de ellas es que la transmisión con impacto epidemiológico se da por el contacto estrecho. Por lo tanto, afirmar que cantar y aplaudir en los balcones es riesgo de contagio no tiene mayor asidero”.

Así mismo, el ex presidente de la SADI, Lautaro De Vedia, aseveró que: “Mientras uno mantenga los contactos a distancia es suficiente. No hay motivo de enfermarse de coronavirus por cantar y aplaudir en el balcón. Y menos aún al aire libre. No hay sustento para aquello que sostiene la imagen”, así lo indicó al portal especializado en la verificación del discurso, la promoción del acceso a la información y la apertura de datos.

Aplauso masivo, fenónemo social en tiempos de pandemia

Tedros Adhanom Ghebreyesus, actual director general de la OMS, afirmó también que “esta es la crisis sanitaria mundial que definirá nuestra época”.

La máxima autoridad en el sector de la salud aseveró que los días, semanas y meses venideros serán una prueba de nuestra ‎determinación, una prueba de nuestra confianza en la ciencia, y una ‎prueba de solidaridad. Pero que situaciones como esta permiten que aflore lo mejor y lo peor de la humanidad.

Al dar su postura sobre el fenómeno social actual del aplauso masivo, el doctor Tedros dijo: “Al igual que yo, estoy seguro de que les han emocionado los vídeos ‎de los ciudadanos aplaudiendo a los profesionales de la salud desde ‎los balcones, o los testimonios de las personas que se ofrecen a ‎hacer la compra de las personas mayores de su entorno. ‎Este extraordinario espíritu de solidaridad humana debe llegar a ser ‎más infeccioso que el virus mismo. Aunque quizá estemos ‎separados físicamente unos de otros durante un tiempo, podemos ‎estar unidos como nunca lo habíamos estado. ‎Estamos en esto juntos. Y solo juntos podemos salir adelante”.