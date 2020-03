Aprueban examen médico que diagnóstica el Covid-19 en 45 minutos

ESTADOS UNIDOS.- Resultados en cuestión de horas, en lugar de días, así declaró el secretario de salud, Alex Azar, luego que se diera a conocer que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de una prueba para diagnosticar en aproximadamente 45 minutos el Covid-19, que se espera esté en el mercado en los próximos días.

De acuerdo con el boletín emitido en la página oficial de la FDA, será Cepheid, la compañía que implemantará el examen antes del 30 de marzo, esto luego de que fuera la encargada de desarrollar el protocolo.

Te puede interesar: ¿Cuánto tiempo sobrevive el Covid- 19 en una superficie?

Cepheid Inc es una compañía estadounidense de diagnóstico molecular, que desarrolla, fabrica y comercializa sistemas totalmente integrados para pruebas en el mercado clínico.

Cepheid Receives Emergency Use Authorization from FDA for Rapid SARS-CoV-2 Test: First Rapid, Point-of-Care and Near-Patient Molecular Test for Detection of Virus that Causes COVID-19 https://t.co/w0NJxcvSv5