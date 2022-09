Apuesto a que lo tienes: éste es el síndrome de visión por computadora

Hoy en día es prácticamente imposible no utilizar dispositivos tecnológicos. En el trabajo, la escuela, incluso en nuestros ratos libres, estamos constantemente expuestos a pantallas. Y aunque el día a día nos exija estar conectados, vale la pena hacer una reflexión y esfuerzo para no afectar nuestra salud y presentar padecimientos como el síndrome de visión por computadora.

Mucho se ha hablado de las desventajas del uso constante de tecnología, desde dolor en articulaciones hasta problema de ansiedad y socialización. Sin embargo también hay que decir que hay muchos beneficios, lo que quedó demostrado durante la pandemia.

Por ello es que es necesario buscar un equilibrio y conocer los riesgos a los que nos exponemos para cuidar de nuestra salud.

Síndrome de visión por computadora, la consecuencia de estar frente a pantallas a diario

El sitio de profesionales de la salud MSP (Medicina Salud Pública) explica que el síndrome de visión por computadora o CVS, es una afección que involucra problemas oculares como consecuencia del tiempo que se pasa frente a una pantalla o dispositivo.

Seguramente alguna vez has experimentado molestias como ojos secos. Sin embargo, cuando se presenta el CVS hay problemas más graves como insomnio y migraña.

Los especialistas consideran que la pandemia contribuyó a aumentar los riesgos, por lo que podríamos estar ante un "importante problema de salud pública".

¿Cómo saber si padezco síndrome de visión por computadora?

De acuerdo con los especialistas de MSP, los síntomas que indican que se padece de síndrome de visión por computadora son:

Picazón

Visión borrosa o doble

Dolor de ojos

Dolor de cabeza

Dolor de espalda, cuello y hombros

Entumecimiento de las manos o los dedos

Es probable que alguna vez hayas presentado alguno de estos síntomas y, de ser así, es hora de tomar acciones pues el CVS se puede agravar y llevar a problemas como:

- Fatiga visual e insomnio debido a que la luz azul que emiten las pantallas puede interferir con el ritmo circadiano normal.

- Es un factor de riesgo para el desarrollo de migraña crónica.

¿Cómo prevenir el síndrome de visión por computadora?

Como ya mencionamos hoy es casi imposible no estar en contacto con pantallas a lo largo del día. No obstante, es importante adoptar mejores hábitos para no presentar padecimientos como el síndrome de visión por computadora. Por ello te aconsejamos:

- Toma descansos de las pantallas. No importa si es la computadora o el celular, deja descansar tus ojos.

- Realiza algunas medidas preventivas, por ejemplo, ajusta el brillo de la pantalla de acuerdo al nivel de iluminación de la habitación en donde te encuentres.

- Una buena ergonomía es clave, procura estar bien sentado cuando veas alguna pantalla para no forzar tu cuello.

- No utilices tu celular justo antes de acostarte, en especial cuando estés experimentando eventos estresantes en tu vida pues aumentarás las posibilidades de sufrir insomnio.

- Si te es posible, utiliza anteojos con filtro de luz azul para ayudar a evitar que el CVS provoque ataques de migraña.

