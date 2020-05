Asegura catedrático de Stanford que es tiempo de levantar cuarentena por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Es epidemiólogo, especialista en prevención de enfermedades, experto en ciencia de datos biomédicos, matemático, y cumple funciones como codirector del Centro de Innovación Meta-Investigación en la Universidad de Stanford y afirma que es tiempo de levantar las cuarentenas impuestas por la pandemia de coronavirus.

Se trata de John Ioannidis, quien en una nueva columna publicada en The Sunday Times, escribió junto con Rohan Silva, ex asesor del gobierno inglés y empresario, sobre el mismo tema por el cual cobró notoriedad hace un mes y medio e insistió: “La ciencia se está volviendo clara: las cuarentenas ya no son la medicina correcta”. “Cuando surgieron informes de una epidemia en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei, los responsables políticos tuvieron que tomar decisiones de gran alcance basadas en información extremadamente limitada. Las estadísticas aterradoras llevaron a muchos líderes mundiales a cerrar sus economías y a poner en cuarentena a poblaciones enteras”, comienza el texto el médico y matemático de Stanford.

Te puede interesar: Elogia la OMS a Suecia por modelo para afrontar la pandemia por coronavirus

“Los trabajadores de la salud infectados pueden, sin darse cuenta, crear cadenas hospitalarias de infección con consecuencias trágicas para las personas vulnerables”, añade el autor que predijo hace más de 45 días que las medidas gubernamentales estaban siendo tomadas casi a ciegas.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al principio que la tasa de mortalidad de Covid-19 era del 3,4%. El modelo del Imperial College de Londres (NdR: en el cual se basaron los gobiernos del Reino Unido y los Estados Unidos para rever su estrategia), basado en datos iniciales poco confiables, sugirió que más de 500 mil personas podrían morir en el Reino Unido a menos que se tomaran medidas drásticas”, señaló Ioannidis en su reciente entrega.

Fin al bloqueo para contrarrestar el impacto social negativo

“Dado que el riesgo de morir por Covid-19 es bajo, los políticos pueden asegurar al público que nuestros peores temores han terminado. Otra consecuencia es que un bloqueo o cuarentena ya no es una respuesta proporcionada, particularmente dado su profundo impacto negativo: desempleo masivo y aumentos en la violencia doméstica, problemas de salud mental y abuso infantil, así como muertes causadas por el tratamiento médico retrasado o cancelado. Si los responsables de la formulación de políticas basan las decisiones en la evidencia más reciente, poner fin al bloqueo tampoco debe significar iniciar una era de vigilancia masiva, ya sea a través de pruebas, rastreo de contactos o pruebas de anticuerpos poco confiables para ‘certificados de inmunidad’”, aclaró el profesor universitario de renombre.

“Se debe instar al público a mantenerse alejado de los hospitales si tienen síntomas de Covid-19, a menos que estén extremadamente enfermos, y es posible que las personas frágiles necesiten ser puestas en cuarentena en casa por más tiempo. Se puede moldear aún más el bloqueo mediante una evaluación cuidadosa de cómo se desarrolla la epidemia y la capacidad de la cama del hospital", sugirió el académico.

Finalmente, Ioannidis concluye: “Desde el comienzo de esta crisis global, nuestros líderes han tomado medidas basadas en los mejores datos disponibles. Al principio, esta información era escasa y alarmante, y las medidas draconianas eran comprensibles. Para estar seguros, Covid-19 es un virus novedoso, y todavía hay mucho que aprender. Pero las últimas pruebas y datos apuntan en una dirección favorable”.