Así se vería la Tierra sin océanos, ve el video aquí

Ciudad de México.- Un científico y ex colaborador de la NASA publicó un video que muestra como luciría la tierra sin los océanos que cubren el 70 por ciento de su superficie. En las imágenes se puede apreciar una serie de caños y cordilleras que se ocultan bajo el lecho marino.

La animación de apenas unos segundos publicada en Twitter muestra escenas que podría interpretarse como apocalípticas y surrealista, pero ofrece un panorama de los relieves que se podían encontrar a más de seis mil metros por debajo del nivel de los océanos, informó El Debate.

James O’Donoghue, actual colaborador de la agencia espacial japonesa Jaxa, trabajó en la animación desde el 2008, pero de forma reciente pudo mejorarla y aumentar la resolución de la misma.

“Vaciar los océanos revela cadenas montañosas y cañones sumergidos”, escribió O’Donoghue en su cuenta de Twitter.

"También muestra dónde se conectaron los puentes de la Tierra durante las eras de los glaciares. Gran Bretaña, por ejemplo, estaba menos inclinada al Brexit", el experto comentó con ironía.

Pulling the plug on oceans reveals under water mountain ranges and canyons. It also shows you where land bridges used to connect during ice ages, e.g. Britain used to be less brexity. pic.twitter.com/f4NRo3OvlH