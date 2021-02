AstraZeneca modificará su vacuna para combatir la variante sudafricana

Londres.- Los desarrolladores de la vacuna Oxford-AstraZeneca esperan tener una inyección modificada para lidiar con la variante del coronavirus de Sudáfrica para el último trimestre del año, dijo el domingo la investigadora líder.

Funcionarios de salud en Gran Bretaña intentan contener la propagación de la variante que primero se identificó en Sudáfrica ante preocupaciones de que es más contagiosa o resistente a las vacunas existentes. Más de 100 casos de la variante sudafricana han sido hallados en el Reino Unido.

Sarah Gilbert, la principal investigadora del equipo de Oxford, le dijo a la BBC el domingo que “estamos trabajando en una versión con la secuencia de espinas sudafricana”.

“Parece ser muy probable que tengamos una nueva versión lista para usarse en el otoño”, agregó.

