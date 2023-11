Astronautas celebran Acción de Gracias con cena estelar

Cada 23 de noviembre, cientos de familias a lo largo de Estados Unidos celebran el tan esperado Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), fecha en la que se reúnen en familia y agradecen las cosas buenas que han recibido y dado a lo largo del año.

No todos pueden disfrutar de una cena hogareña, ya que algunos se encuentran en ciudades lejos de casa, o estados e incluso fuera del planeta Tierra, como los astronautas, quienes por mala suerte no pueden saborear el tradicional (y delicioso) pavo.

Esto se debe a que la labor de un astronauta e investigador nunca para, además es muy complicado enviar un jugoso pavo al espacio.

A pesar de la larga distancia, los miembros de la Estación Espacial Internacional pudieron mandar un video a la NASA, destinado a sus familias y curiosos del universo.

#HappyThanksgiving from space! Orbiting our planet, the @Space_Station crew have sent a special Thanksgiving message for everyone on Earth—and showed off a few highlights from their upcoming Thanksgiving dinner, including the essential can of cranberry sauce.

Los astronautas no dejaron que el hecho de estar a miles de kilómetros de sus hogares, arruinara una fecha importante para la mayoría de ellos, por lo que celebrarán su versión del Día de Acción de Gracias comiendo sus platillos favoritos, aunque no de la misma forma que lo harían normalmente.

Debido a que los alimentos enviados al espacio deben tener una consistencia específica y estar empaquetados, la tripulación mostró en su video un par de bolsas y latas que tenían en su interior pedazos de pavo asado, salsa de arándanos, calabaza, maíz y un postre hecho a base de manzanas y arándanos.

De acuerdo con la oficina de historia de la NASA, la primera vez que un equipo de astronautas celebró el Día de Acción de Gracias, fue hace 50 años, en 1973 y tal memorable cena quedó en la memoria de Ed Gibson y Bill Pogue, miembros de la tripulación del Skylab 4.

De seguro te preguntarás qué clase de alimentos comieron aquella vez, pues gracias a la plataforma X, podemos ver que la ‘comida espacial’ constó de huevo revuelto, un jugo y cinco platos de alimentos algo líquidos, en su mayoría.

The first Thanksgiving in space!



The Skylab 4 astronauts were the first to celebrate Thanksgiving in space 50 years ago today. #OTD in 1973, Ed Gibson and Bill Pogue completed a 6.5-hour spacewalk, missing lunch. The crew made up for it by having two meals for dinner.