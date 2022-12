Astronautas de la Estación Espacial Internacional te desean feliz Navidad

La Navidad también llega al espacio, debido a que las y los astronautas de la NASA llevaron el espíritu navideño que impera en la Tierra a la Estación Espacial Internacional (EEI), desde la que enviaron un mensaje de felicitación a toda la población latina, por lo que la tripulación puso a prueba su español, dedicándonos una palabras en español.

Con la víspera de Navidad y el ambiente de fiestas y unión, comienza a respirarse por todos lados y, por supuesto, en el espacio no podía ser la excepción, aunque más que en el espacio, nos referimos a la órbita terrestre baja, área en la que se localiza la Estación Espacial Internacional, en la que se encuentran habitando siete cosmonautas.

Se trata de la "Expedición 68", conformada por expertos de tres agencias espaciales; la NASA, Roscosmos y JAXA. Pero, en esta ocasión, fueron sólo tres tripulantes que pertenecen a la agencia espacial estadounidense; Nicole Mann, Frank Rubio y Josh Cassada, y uno de JAXA; Koichi Wakata, quienes se dirigieron a la población latinoamericana para desearles felices fiestas, a través de un video donde se ve a los cuatro integrantes con gorros navideños y una bota que flota a su alrededor:

"¡Feliz Navidad! Somos la Expedición 68 y desde la Estación Espacial Internacional queremos saludar a toda la comunidad latina e hispana durante estas fiestas", indica Frank Rubio, piloto y cirujano de vuelo estadounidense, de ascendencia salvadoreña.

"Esperemos que sea una época de paz y alegría y de reencuentro con familiares y amigos", situación que él y sus compañeras y compañeros de vuelo no podrán vivir este año, pues están en medio de una de las misiones cruciales de la NASA, ya que durante su estancia en la EEI, la cual durará seis meses en total, llevarán a cabo 200 experimentos científicos y demostraciones tecnológicas, una de ellas, por ejemplo, será la impresión 3D de órganos humanos para conocer más acerca la forma en que actúan algunas enfermedades.

"Estando en el espacio extrañaremos mucho a nuestras familias, pero estaremos celebrando como familia y como tripulación; nuestra familia en el espacio. Una vez más… ¡Feliz Navidad!", remata Rubio, a coro de la y los astronautas que aparecen a cuadro.

Happy Holidays from the @Space_Station!@NASA_Astronauts Frank Rubio, Nicole Mann, Josh Cassada, and JAXA astronaut Koichi Wakata share some of their favorite holiday traditions from back home, and a few from space. pic.twitter.com/BH7RsE85an