Astronautas regresan a la Tierra tras 9 meses “varados” en EEI

Los astronautas de la NASA, Suni Williams y Butch Wilmore, han regresado a la Tierra después de una misión que se extendió inesperadamente durante más de nueve meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).

La cápsula SpaceX Crew Dragon, que también transportaba al astronauta Nick Hague y al cosmonauta ruso Aleksandr Gorbunov, amerizó de manera segura frente a las costas de Tallahassee, Florida, a las 5:57 p.m. (hora de Miami) el martes 18 de marzo de 2025.

