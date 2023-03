Aumentan casos de superbacteria 'Candida Auris' en EU

Los casos en Estados Unidos de un peligroso hongo se triplicaron en los últimos tres años y más de la mitad de los estados ya han reportado casos, según un nuevo estudio.

Es probable que la pandemia del Covid-19 impulsó parte del aumento, según un ensayo de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) publicado el lunes en Annals of Internal Medicine.

Los trabajadores de hospitales estaban presionados con los pacientes del coronavirus, y probablemente eso desvió su atención de desinfectar otro tipo de gérmenes, señalaron.

