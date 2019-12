¿Babeas al dormir? Puede ser una buena señal

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Aunque muchas veces babearte al dormir puede ser mal visto o puede hacerte sentir incómodo, suele ser un indicador de que dormiste perfectamente y descansaste muy bien.

El sueño tiene varias fases de duración más o menos igual, y una de ellas se conoce como movimiento ocular rápido (REM, por sus siglas en inglés). Durante la fase REM, el cuerpo entra en un sueño profundo y experimentas un descanso excelente.

Cuando descansas correctamente, el cuerpo se relaja por completo y eso a hace que la boca se abra y terminar babeando.

Babearte al dormir significa que duermes placenteramente

Lejos de ser algo negativo, esto significa que todos los procesos del sueño están dándose con normalidad, sin interrupciones ni trastornos. si nunca has babeado puede ser que tus hábitos de sueños no sean adecuados y que tus neuronas no se estén recuperando del todo.

Trata de programar tus horas de sueño, y asegúrate de hacerlo en un lugar sin ruido y con la luz apagada, preferiblemente durante 8 horas cada noche.

