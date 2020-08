El riesgo de contraer covid al volar es muy bajo

Monterrey.- ¿Cuáles son las probabilidades de contagiarte de Covid-19 si decides hacer un viaje en avión? Muy pocas, de acuerdo con un análisis realizado por un matemático del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Aunque se conocen los riesgos de contagio que existen en lugares con un gran flujo de personas, este estudio apunta a que las posibilidades de contraer coronavirus al volar durante dos horas son de una entre miles.

El estudio se llama "Covid-19 Risk Among Airline Passengers: Should the Middle Seat Stay Empty?" y fue realizado por Arnold Barnett, profesor de ciencias de la gestión y de estadística en la Escuela de Administración Sloan del MIT.

"Usamos datos y resultados de investigaciones recientes para calcular la probabilidad de que un pasajero de un avión en clase económica de un vuelo doméstico de dos horas contraiga Covid-19", señala el estudio.

"(Se analizó) cuando todos los asientos están ocupados y cuando sólo los asientos de en medio están vacíos".

El especialista encontró que una persona tiene una probabilidad de 1 entre 4 mil 300 de infectarse de Covid-19 en un vuelo de esa duración. Esto quiere decir que en promedio 1 de cada 4 mil 300 pasajeros contraerá el virus.

Si las aerolíneas dejan el asiento de en medio vacío, las probabilidades bajan a casi la mitad, una de entre 7 mil 100.

Las probabilidades de morir de un caso contraído en vuelo, descubrió, son aún más bajas, entre uno de cada 400 mil y uno de cada 600 mil, dependiendo de su edad y otros factores de riesgo, informó la agencia de noticias Bloomberg.

Aunque los números parecen bajos, el riesgo de morir es mayor que las probabilidades de que el vuelo termine en un accidente mortal, que son de una en 34 millones.

Los hallazgos de este estudio fueron publicados como una preimpresión que aún no ha sido revisada por pares y está disponible en medRxiv, sitio de internet que distribuye artículos aún no publicados sobre ciencias de la salud.

Respetar medidas

Al realizar el análisis, el científico buscaba responder cuáles son las probabilidades de que un pasajero a bordo sea contagioso con Covid-19 y de que el uso universal de cubrebocas pueda prevenir la propagación del virus.

También buscaba descubrir cómo influye la ubicación en el avión de los pasajeros contagiosos y los no infectados en el riesgo de infección.

Barnett tomó en cuenta una serie de variables, incluidas las probabilidades de estar sentado cerca de alguien en la etapa infecciosa de la enfermedad, señaló Bloomberg.

La agencia señaló que el especialista explicó la forma en que el aire se renueva constantemente en las cabinas de los aviones, lo que según los expertos hace que sea muy poco probable que contraiga la enfermedad de personas que no están en sus inmediaciones.

La recomendación de Barnett, mencionó la agencia, es que los pasajeros escojan una aerolínea que mantenga desocupado el asiento central, lo que reduce las probabilidades de contraer o transmitir el virus.

Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viva Aerobus, cuatro aerolíneas principales en México, así como American Airlines y Latam, indican en sus medidas de seguridad el uso obligatorio del cubrebocas durante todo el proceso del vuelo.

También mencionan que se aplica distanciamiento social para documentar, abordar y recoger el equipaje, mismo que se sanitiza tras la documentación, sin embargo no especifican si mantienen desocupado el asiento central.

Poco probable

Hallazgos del estudio matemático en un vuelo de dos horas:

Probabilidad de contagio con avión lleno: 1 entre 4, 300

Probabilidad de contagio con asientos centrales bloqueados: 1 entre 7, 100