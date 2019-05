¡Atención barbudos! Microbios y piojos les acechan

Agencia

CIUDAD MÉXICO.- Especialistas en la piel advierten que tener barba abundante puede ser un problema de salud en caso de que no se le dé un tratamiento higiénico adecuado.

Esto es lo que le puede ocurrir a los hombres con barba de más de dos centímetros de largo.

“La dejé crecer y se me hacía fácil no tener que rasurármela cada tres, cuatro días, me la dejé así por facilidad y luego ya se hizo más parte de mi imagen y me gustó, pero cuando yo empecé, me acuerdo que me daba mucha comezón, por eso me le empezaba a rasurar”, dijo Carlos, en su testimonio.

“Nunca me la he dejado larga y no me gusta, tengo amigos que tienen la barba larga, pero veo que comer o algo y se les queda toda la comida y a mí se me hace sucio, la tienen que mantener y se me figura como que huele, llega una muchacha los besa y no sé a mí no”, explicó Edwin, en otro testimonio.