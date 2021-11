Basura en la órbita anuncia un riesgo alto para la EEI

La Estación Espacial Internacional sigue en riesgo alto de sufrir daños por basura en la órbita terrestre luego de la prueba de armas realizada por Rusia esta semana, informó la NASA el jueves.

Rusia lanzó el lunes un misil para destruir un satélite en órbita justo sobre la base orbital.

La NASA precisó la noche del miércoles que la amenaza más grave para la EEI y sus siete habitantes ocurrió en las primeras 24 horas. Las escotillas —entre muchos de los compartimentos de la estación— fueron cerradas como medida de precaución, pero fueron reabiertas el miércoles.

. @NASA and @US_SpaceCom continue to monitor the debris cloud created by a recent Russian anti-satellite test. The station and its crew are safe and have resumed normal operations. https://t.co/r1xntv4FAx

El Comando Espacial de Estados Unidos está rastreando más de mil 500 fragmentos del satélite, pero cientos de miles de piezas son demasiado pequeñas para ser detectadas. La NASA y el Departamento de Estado condenaron la destrucción con misil, el cual, señalaron, también puso en riesgo a otros satélites y a la estación espacial china.

La NASA informó que está analizando una caminata espacial próxima y otras operaciones de la estación, con el fin de analizar los riesgos antes de proceder. La caminata espacial para reemplazar una antena averiada está programada para el 30 de noviembre. La agencia espacial planea además inspecciones continuas en busca de posibles daños.

The crew is turning their attention to the Cygnus space freighter as it nears departure this weekend. The astronauts are also preparing for a spacewalk to replace a faulty antenna system on station. https://t.co/US3M9Zwevh