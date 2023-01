Blue Monday: Esto es lo que debes saber del 'día más triste' del año

Este tercer lunes de enero se le conoce como el ‘Blue Monday’ luego que desde el 2005 el psicólogo Cliff Arnall, con base a una ‘fórmula matemática’; determinara que sería el 'día más triste del año' debido a los motivos que embargan la vida de cada persona.

Blue Monday o ‘Lunes Azul’, se relaciona con el color el cual en la psicología asocian a los estados de ánimo; tristeza y melancolía, por lo que Arnall siendo profesor en el Centro de Aprendizaje de Lifelong de la Universidad de Cardiff, señala que la cuesta de enero, el fin de vacaciones navideñas, el frío, la desmotivación de regresar al trabajo o a la escuela, entre otros, vuelven el día menos productivo del año.

Formula del Blue Monday

El Blue Monday se representa con la fórmula 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA y cada una de las letras corresponde a un factor:

'C' es el factor climático.

'D' las deudas contraídas en Navidad.

'd' el dinero que se cobrará a finales de enero.

'T' es el tiempo que ha pasado desde la Navidad.

'I' representa el último período desde el último intento fallido de dejar un mal hábito.

'M' refleja los niveles de motivación.

'NA' representa la necesidad de cambiar todo lo negativo que rodea nuestras vidas.

Cabe señalar que esta fórmula ha sido cuestionada por expertos, quienes indican que no ven una base científica, debido a que no puede medirse o compararse, pues no tiene como verificarse.

Así se indicó en un diario británico, que lo denominó como “pseudociencia sin sentido”

¿Sabías que hoy es #bluemonday, el día más triste del año?😿



Se acaban los festivos, deudas, objetivos incumplidos, desmotivaciones varias... ¿lo habías notado?🤓



Bueno no caigamos en la desesperación y vamos a desayunarnos este lunes!🥮



Buenos días! ☕️ pic.twitter.com/el3BhcMudh — MalditasConsultoras (@putasconsultor1) January 16, 2023

¿Qué hacer para sobrevivir a este triste día?

Este lunes triste, podrá tener algunas consecuencias en cuanto a tu rendimiento personal o productividad, por lo que te hacemos unas recomendaciones para que puedas sobrevivir:

1.- Organiza tus actividades:

En cualquier momento del día, deberás planear tus actividades con la finalidad de evitar estrés y una mayor carga de trabajo, te ayudará a estar más enfocado con los pendientes que debes terminar este día “triste”.

2.- Estas 24 horas te pertenecen:

No es obligatorio que este día sea el más triste para ti, lo importante es que sigas tu rutina como la de todos los días y te enfoques en sacar los pendientes para evitar retrasos en tus actividades.

3.-Realiza tu pasatiempo favorito:

Si el Blue Monday te pesa demasiado, busca hacer otra actividad que te lleve unos minutos y te genere una satisfacción, puedes recurrir a hacer tu pasatiempo favorito, no importa que este solo sea escuchar música, ver películas, leer o escribir. Lo importante es hacer algo que te motive y haga que abandones cualquier sentimiento de tristeza.

¿Blue Monday es algo comercial?

De acuerdo con el doctor de Psicología Clínica Ricardo de Pascual, profesor de Psicología de la Universidad Europea, a Europa Press., ha indicado que el Blue Monday solo ha sido una estrategia comercial, mientras que una profesora de Sociología, explicó que este sentimiento generalizado que puede existir se debería más a la cuesta de enero.

La fecha en el calendario ha servido para que las redes sociales se inunden de mensajes de ánimo y buenos propósitos para contrarrestar el que se supone que es el día más triste del año, pero también hay empresas que intentan aprovechar el tirón de este día para ofrecer algún producto con el que ayudar a levantar el ánimo.

El #BlueMonday no existe, es un producto de la Mercadotecnia. Disfruta tu día al máximo y di no a la seudociencia 😉 pic.twitter.com/sU54XGB4mh — FacultadMedicinaUNAM (@FacMedicinaUNAM) January 16, 2023

Con información de MitSloan